Presentati questa mattina al Teatro Traiano di Civitavecchia i talk show e gli spettacoli che in modo innovativo ed affascinante prenderanno vita tutti i giovedì di luglio a Corso Centocelle, proprio di fronte all’entrata del Teatro. Presenti alla conferenza il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, l’assessore alla cultura Simona Galizia, il direttore artistico Gino Saladini, Enrico Maria Falconi, i musicisti Elisa Viscarelli e Tiziano Leonardi e Luigi Fornari in rappresentanza dell’ATCL.

“Il Teatro Traino è il simbolo della cultura cittadina e la cultura è il punto cardine ed essenziale della città. Per questo non poteva mancare nel nostro cartellone, che mira a valorizzare e ridare alla città le sue bellezze, il Teatro Traiano”. Queste le prime battute del sindaco all’apertura della conferenza stampa. Conferenza importante non solo per raccontare il lavoro fatto e gli spettacoli estivi ma anche, come ha sottolineato l’assessore alla cultura Simona Galizia, per lanciare un grido di allarme a proposito della drammatica situazione che il mondo della cultura e dello spettacolo stanno vivendo. “Le difficoltà per le strutture e per tutte le personalità legate a questo settore, a fronte delle poche agevolazioni e bandi disponibili, non sono da sottovalutare – ha sottolineato la Galizia – Noi ci appelleremo alla Regione Lazio, agli organi competenti e alle istituzioni affinché possano arrivare aiuti a tutela della categoria. Nel frattempo Civitavecchia si è mossa per rimettere in carreggiata la macchina dello spettacolo e della cultura, sperimentando anche un nuovo tipo di teatro fatto su strada”. A conferma delle parole della Galizia le dichiarazioni di Fornari, che dopo il plauso a Civitavecchia per essere stata la prima città laziale a ripartire in modo completo sotto questo profilo, ha evidenziato la necessità di finanziamenti mirati al rinnovamento ed una legge nazionale che riconosca il valore dell’intero settore.

Infine spazio agli spettacoli che come affermato da Saladini, saranno all’insegna della vivacità e del divertimento in uno nuovo spazio “Fuori il Teatro Traiano, come se il palco scivolasse dall’interno verso l’esterno e si poggiasse sul marciapiede. Una scenografia semplice con due poltrone ed un piano che accompagnerà i talk show con diverse colonne sonore” conclude il Direttore Artistico.

Il primo incontro, domani alle ore 21.30, sarà dedicato a Federico Fellini e vedrà la partecipazione di Filippo Ascione, sceneggiatore, aiuto-registra e amico di Fellini, il quale racconterà e accompagnerà il pubblico alla scoperta di un Fellini inedito e privato. Giovedì 23 luglio serata dedicata a Pierpaolo Pasolini in compagnia di Massimo Lugli, autore del libro “Il giallo Pasolini” mentre il 23 luglio si dibatterà sul valore delle parole in compagnia del giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco. A concludere la rassegna il 30 luglio lo spettacolo “S’amavano” scritto e diretto da Enrico Maria Falconi e giunto alla novantesima replica.