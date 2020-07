Fumi in Porto, Porrello: “Civitavecchia diventi lo scalo delle navi a idrogeno”

"Si va verso una rivoluzione dei trasporti e Civitavecchia non può arrivare sempre in ritardo agli appuntamenti"

“Le crociere sono ferme e i traghetti meno frequentati, ma Civitavecchia è ancora ostaggio dei fumi delle navi ancorate in porto. La strada da percorrere, oltre quella dei controlli e delle sanzioni verso chi deliberatamente avvelena una città, è solo una: Civitavecchia deve diventare il porto delle navi ad idrogeno, sviluppando le infrastrutture e formando il personale per questo ormai inevitabile salto tecnologico. Si va verso una rivoluzione dei trasporti e Civitavecchia non può arrivare sempre in ritardo agli appuntamenti, con conseguenze letali per la popolazione e l’economia”. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.