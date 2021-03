Fumata bianca Csp, l’avvocato Lungarini nuovo presidente. Out Carbone

Si è svolta questa mattina l’assemblea dei soci di Csp per certificare la revoca dell’incarico al presidente Antonio Carbone e la nomina del suo sostituto. Da un avvocato all’altro se è vero che la nuova guida della partecipata è stata affidata a Fabrizio Lungarini. Ex consigliere comunale della Giunta Tidei, professionista stimato in città, recentemente si era meritato tanti complimenti per l’iniziativa legata alle donazioni di materiale e prodotti sanitari all’epoca del primo lockdown covid. Matteo Mormino, un altro avvocato (in quota Lega) è terzo membro del Cda, insieme all’attuale consigliere di amministrazione Valentina Sanfelice di Bagnoli, che resta al suo posto.