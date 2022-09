Frontale sull’Aurelia vicino Ladispoli, due bambini trasferiti al Bambino Gesù

Il guidatore e uno dei due bimbi sembrerebbero in codice rosso. L'elisoccorso sta trasportando l'uomo all'ospedale Gemelli, mentre i bambini andranno in ambulanze al Bambino Gesù. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso

Oggi alle ore 15.30 i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per un incidente stradale al chilometro 36 della statale Aurelia. Precisamente tra Ladispoli e Marina di San Nicola. Per cause in corso di accertamento due autovetture hanno impattato frontalmente tra loro. Una era occupata soltanto da un uomo e nell’altra una famiglia di 4 persone, padre madre e due bambini. Arrivati sul posto i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il guidatore della Panda e la famiglia nella seconda auto. I vvf hanno consegnato gli occupanti alle cure del personale sanitario del 118 presente. Il guidatore e uno dei due bimbi sembrerebbero in codice rosso. L’elisoccorso sta trasportando l’uomo all’ospedale Gemelli, mentre i bambini andranno in ambulanze al Bambino Gesù. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.