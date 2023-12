Frontale in via Aurelia, violento scontro fra due auto davanti a “La Toscana”

Incidente stradale al chilometro 56 di via Aurelia questa mattina verso mezzogiorno. Due auto, una Audi e una Panda si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza dello stabilimento “La Toscana”. I conducenti sono rimasti feriti, soccorsi dal personale sanitario del 118, presente con ambulanza e auto medica. Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia che si sono occupati di mettere in sicurezza le auto e l’area.