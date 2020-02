Fratelli d’Italia: “Su Csp nomine legittime ma riassetto giunta improcrastinabile”

“Prendiamo atto delle nomine decise dal sindaco nella partecipata Civitavecchia Servizi Pubblici Srl in assoluta autonomia e senza confrontarsi con le forze politiche di maggioranza e, per quanto ci riguarda, senza alcuna condivisione con il nostro Partito. Si tratta di una iniziativa pienamente legittima e, formalmente e politicamente, di un atto di cui egli è l’unico responsabile. Esprimiamo naturalmente l’augurio di buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione. Per quanto attiene al quadro politico di maggioranza, torniamo ad esprimere, invece, la nostra disponibilità a discutere immediatamente un riassetto degli equilibri della giunta, divenuto improcrastinabile, determinati a garantire agli elettori di Fratelli d’Italia, finalmente, una adeguata rappresentanza nell’organo di governo cittadino, mettendo fine ad un lungo periodo di incertezze, illazioni e relativa instabilità che nuoce alla amministrazione comunale e che Fratelli d’Italia non può più tollerare oltre”, lo dichiara il coordinamento del circolo “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia di Civitavecchia.