“Fratelli d’Italia non ha ancora indicato il candidato sindaco”

La partita per l’indicazione del candidato sindaco è ancora molto aperta. Lo conferma il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi: “Il coordinamento provinciale ha affrontato varie tematiche, che riguardano tutti i Comuni che andranno al voto e non solo. Civitavecchia è stata soltanto una parte minimo di una riunione che ha toccato tanti punti. Ad ogni modo non è stato fatto alcun nome per la candidatura a sindaco e quindi non c’è stata alcuna indicazione. Fratelli d’Italia vuole indicare il profilo? E’ una volontà del partito a livello locale, noi l’abbiamo solo registrata. Seguiranno altri incontri per fare il punto della situazione”.