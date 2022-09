Fratelli d’Italia lancia la sfida nel collegio di Civitavecchia con Rotelli, Giampieri e Volpi

Sono stati presentati anche i candidati alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia per quello che riguarda il collegio laziale che fa riferimento a Civitavecchia. Sono Mauro Rotelli, Massimo Giampieri e Andrea Volpi. “Abbiamo occupato una via intera, grande partecipazione. Era impossibile fare entrare tutti nella sede”, ha detto il meloniano Rotelli. “La sede del circolo non è riuscita a contenere le tante persone intervenute – conferma il coordinatore Paolo Iarlori -. Con i nostri candidati alla Camera dei Deputati Mauro Rotelli , Andrea Volpi e Massimo Giampieri abbiamo incontrato militanti e simpatizzanti ed i nostri splendidi ragazzi del nucleo giovanile, per organizzare i prossimi appuntamenti sul territorio. La partecipazione e l’entusiasmo lo hanno confermato: siamo pronti a risollevare l’Italia con un governo di Patrioti guidato dalla nostra grande Giorgia Meloni”.