Fratelli d’Italia in tackle su Tedesco: “Oramai è al capolinea. I pochi di destra in imbarazzo per la gestione di chi gestisce il sindaco”

“La Meloni vola nei sondaggi e nella sede del Circolo “Giorgio Almirante” c’è un gran fermento e un rinnovato entusiasmo, accompagnato da una gran voglia di fare: i numeri record del tesseramento e l’aggregazione di tanti giovani ne costituiscono una chiara conferma. Ieri durante il coordinamento si sono affrontati molti temi ed è stato individuato un primo e categorico obiettivo: ricostruire il centrodestra. Il partito che vola nei sondaggi fa bene sperare, dopo Roma toccherà all’area metropolitana, poi alla Regione Lazio. Per questo è già da tempo che il coordinamento sta puntando su valide e preparate figure locali. Qualche esponente locale del Partito potrebbe presto aspirare ad una candidatura per un ente sovracomunale. Nei prossimi giorni sarà presentato un Manifesto della buona politica pronto a lanciare nel territorio una serie di iniziative che culmineranno con la presenza di Giorgia Meloni in città. Il coordinamento ha poi affrontato la preoccupante situazione civitavecchiese, che vede questa “maggioranza” (il prefetto si pronuncerà a breve per stabilire se esista ancora, almeno sulla carta, una maggioranza), diventata sostanzialmente di sinistra, ormai al capolinea. I fatti degli ultimi giorni, qualora ce ne fosse stato bisogno, lo hanno confermato. Le poche persone di destra presenti oggi in questa “maggioranza” sono messe in serio imbarazzo dalla gestione Tedesco, anzi dalla gestione di chi gestisce Tedesco. Guardando ai pochi atti del consiglio comunale Fratelli d’Italia è in prima linea nella difesa degli interessi dei cittadini: gli studenti e le loro famiglie possono star certi che continueremo a vigilare e ad impegnarci per risolvere la preoccupante situazione delle scuole ed in particolare delle mense, proseguiremo con le iniziative e le proposte culturali e porremo attenzione massima sulla legalità di ogni atto posto in essere da questa amministrazione: Fratelli d’Italia, infatti, per il tramite del proprio gruppo consiliare, continuerà a vigilare sugli appalti aggiudicati e in corso di aggiudicazione ed andrà fino in fondo per fare luce, una volta per tutte, sulla questione Pirgo. Questa triste pagina politica, in ogni caso e fortunatamente, avrà presto fine: Civitavecchia merita certamente di meglio. Fratelli d’Italia è pronta a guidare il centro destra locale per un doveroso e significativo riscatto”. Il coordinamento di FdI.