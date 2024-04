Fratelli d’Italia a rischio implosione per la scelta del candidato sindaco

Una guerra dei Roses che vivrà il suo culmine nei prossimi giorni, quando arriverà, in un modo o nell'altro una fumata bianca. Intanto però le altre forze politiche se la ridono e ringraziano per l'inaspettato regalo

Chissà se il weekend servirà a sbrogliare una matassa che assomiglia sempre più ad un pasticcio oramai irreparabile. Non capita tutti i giorni di trovare un coniglio nel cilindro come il Tedesco di cinque anni fa, capace di aggregare tutti i galli nello stesso pollaio. Il giro di giostra del 2024 invece sta andando a schifio, a meno di miracoli last minute, con la destra che ha sbagliato, fino ad ora, quasi tutte le mosse.

Ha logorato l’attuale sindaco leghista, costringendolo a restare in posizione d’attesa fuori tempo massimo e tirandolo per la giacca con sette rimpasti, alcuni dei quali senza senso. Col senno del poi, Tedesco, avrebbe dovuto dimettersi almeno una decina di volte, ma evidentemente la pazienza era un atteggiamento figlio della speranza di essere rieletto per il secondo mandato. Ora a rischiare di implodere è Fratelli d’Italia.

Venerdì scorso Marco Silvestroni, senatore meloniano e riferimento laziale del partito, ha “investito” l’editore/addetto stampa dell’Autorità di sistema portuale Massimiliano Grasso: “Come rappresentante di tutto il centrodestra”, definendolo però “solo” un autocandidato e criticando il partito locale, incapace di proporre una lista di nomi negli ultimi due mesi. Grasso c’è e Grasso si porta, questa sembrava la linea, sebbene non si avvertisse di certo un entusiasmo rimbombante nell’aria.

Ma dentro FdI troneggia una corrente, maggioritaria, che si opporrà fino all’ultimo alla nomination dell’editore, quella formata dalla consigliera regionale Emanuela Mari e dal coordinatore locale Paolo Iarlori, coadiuvati dal deputato Andrea Volpi. Una guerra dei Roses che vivrà il suo culmine nei prossimi giorni, quando arriverà, in un modo o nell’altro una fumata bianca. Intanto però le altre forze politiche se la ridono e ringraziano per l’inaspettato regalo.