Fratelli d’Italia è già all’opposizione. Tedesco viaggia a 13 consiglieri comunali

Si è tenuto ieri il consiglio comunale, ennesimo in video conferenza, in cui sono stati votati tre atti. Prima la cronaca, ok la variazione di bilancio, illustrata dall’assessore Emanuela Di Paolo. Incentrata sullo stanziamento da oltre 3 milioni di euro destinato al rifacimento dello stadio Fattori. Un fondo che viene dirottato sul bilancio del 2021. Si registra anche quella da 50 mila euro in più per la manutenzione degli stabili comunali. E’ passata la mozione Pd sul parco della Resistenza ma non quella sulla realizzazione delle panchine arcobaleno e rosse a Civitavecchia. Detto questo la maggioranza ha approvato gli atti, grazie ai voti di tredici consiglieri comunali, perchè Fratelli d’Italia, dopo lo strappo legato al rimpasto, si è astenuto dal voto in tutti e tre i casi. Segno evidente che la frattura c’è e si vede già.