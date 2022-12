Fratelli d’Italia apre a Tedesco: “Torniamo in giunta alle giuste condizioni”

“Apprendiamo che il sindaco Tedesco ha chiesto e ottenuto un incontro con il Presidente della Federazione dei circoli della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia, Sen. Marco Silvestroni. Il Sindaco ha riaperto un dialogo con FdI, chiedendo al partito la disponibilità a valutare l’esistenza di condizioni politico-amministrative per un rientro in maggioranza.

Il senatore Silvestroni si è riservato di confrontarsi con il gruppo consiliare, la cui posizione è nota. Il rientro di Fratelli d’Italia in maggioranza non può che passare per una rivisitazione del programma elettorale del 2019, con un patto di fine mandato che individui le priorità da affrontare per la città di Civitavecchia e con l’immediato ripristino della situazione del 2020, in cui Fratelli d’Italia era rappresentata dal vice sindaco Massimiliano Grasso, con deleghe a Partecipate, Sviluppo e Programmazione Economica, Turismo, Smart City, Innovazione e città digitale, Promozione territoriale, Periferie, Attuazione del programma, Rapporti con la Polizia Locale e Protezione Civile e dall’assessore Simona Galizia con deleghe ad Attività e promozione culturale, Pubblica istruzione, Consorzio universitario, Gemellaggi culturali, Pratica UNESCO. E’ evidente come ogni altra ipotesi, in termini di ambiti di rappresentanza in seno all’amministrazione, dovrebbe consentire al partito di esprimere fattivamente i propri indirizzi per contribuire con un ruolo centrale al rilancio dell’azione amministrativa”. Lo dichiara il capogruppo di FdI Vincenzo Palombo.