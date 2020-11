Fratelli d’Italia a grandi falcate verso l’opposizione. Oggi consiglio comunale on line

Si terrà nel pomeriggio un nuovo consiglio comunale in video conferenza. All’ordine del giorno una serie di mozioni e le variazioni di bilancio. Ma è chiaro che l’interesse è quasi completamente rivolto a quello che si deciderà in maggioranza. Scade infatti l’ultimatum di Fratelli d’Italia che aveva chiesto al sindaco Ernesto Tedesco di reintegrare in giunta i “silurati” Massimiliano Grasso e Simona Galizia. Richiesta impossibile da ottemperare, visto che il primo cittadino ha già reimpostato la squadra di governo e ha lasciato un solo posto libero per FdI. Così i meloniani corrono a grandi falcate verso l’opposizione e sarà curioso osservare Giancarlo Frascarelli e Vincenzo Palombo contrastare l’azione amministrativa di Tedesco insieme a Daniela Lucernoni, Marco Piendibene o Patrizio Scilipoti.