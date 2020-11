Frascarelli conferma: “Ho aderito a Fratelli d’Italia. Molti dispiaciuti, altri saranno contenti”

“Nella giornata di ieri, dopo ore particolarmente sofferte dal punto di vista personale prima ancora che politico, ho deciso di prendere una decisione che tornasse a far accendere realmente il mio entusiasmo. Per questo ho accettato l’invito di aderire a Fratelli d’Italia, un partito con una rete organizzativa ben strutturata, capace di tracciare una rotta verso il cambiamento del Paese e dei nostri territori. Si tratta di una scelta maturata dopo aver lasciato Forza Italia ed aver trascorso mesi importanti all’interno del Gruppo Misto, una posizione decisamente stretta per me a fronte del fatto che mi considero da sempre un uomo di partito, come ben sa l’amico fraterno Daniele Perello, al quale rinnovo la mia stima. Sento di porgere un sentito e sincero ringraziamento a coloro con i quali mi sono interfacciato nel corso di questi molteplici anni trascorsi in Forza Italia, ovvero al coordinatore regionale, Claudio Fazzone, uomo di grande spessore e consenso popolare, all’On.le Alessandro Battilocchio, politico a completa disposizione del territorio, e all’amico coordinatore locale, Roberto D’Ottavio, con il quale ho condiviso un importante percorso. Mi preme sottolineare in modo evidente la capacità con la quale il Senatore Fazzone è spesso arrivato a distinguersi su alcuni temi, per il bene del Paese, dalla linea politica portata avanti dai vertici nazionali, mostrando un modello di comportamento che il sottoscritto ha cercato di replicare nel territorio. Oggi penso a Fratelli d’Italia come il luogo ideale nel quale il mio impegno politico ritroverà la giusta enfasi, trattandosi di un partito basato su valori chiari nei quali credo, e grazie al quale avrò la possibilità di portare avanti altre battaglie e magari anche di poter centrare qualche altro traguardo politico. Di questa mia scelta molti saranno dispiaciuti, altri gioiranno. Ringrazio dunque Fratelli d’Italia e i tanti che in queste ore mi stanno contattando per manifestarmi il loro benvenuto. Insieme a loro e a tutto il centrodestra, capeggiato dal nostro Sindaco Tedesco che avrà sempre il mio sostegno, continuerò a portare il mio contributo per lo sviluppo di questa città”. Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Frascarelli.