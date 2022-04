Sembra non avere pace la pineta della Frasca che dopo i giorni di Pasqua e Pasquetta che l’avevano lasciata nel pieno degrado per via dei grandi cumuli di immondizia sparsa è tornata a vivere una situazione simile dopo il recente weekend con il ponte per il 25 Aprile. La macchia mediterranea era stata in buona parte ripulita dopo Pasquetta ma nell’ultimo fine settimana chi ha frequentato la pineta ha di nuovo lasciato molta immondizia e degrado nell’area verde cara a buona parte dei civitavecchiesi ma evidentemente non a tutti. Una situazione sicuramente desolante che si va a ripetere ogni volta che segue giorni dedicati ai picnic.