Francesco Casadio è il nuovo allenatore della Cestistica Civitavecchia

Classe 1978 e origini romane, Francesco Casadio è il nuovo head coach della prima squadra della Cestistica Civitavecchia. Allenatore di grande esperienza, Casadio inizia la sua carriera con la società Athena Basket, prima di passare al Don Bosco Nuovo Salario con il quale vince il campionato Cadetti Regionali. Dopo una breve parentesi al Basket Roma, nel 2006 si trasferisce alla Stella Azzurra ricoprendo diversi ruoli nel Settore Giovanile nerostellato. Conclusa l’esperienza romana, per un biennio è capo allenatore della Serie C nazionale e dell’Under 21 della società Magic Team ’92 Benevento; passa, poi, nella serie C Dilettanti con la Virtus Valmontone fino al 2016. Conquistata la promozione in C Gold nel 2017 con il Frassati Ciampino e dopo una stagione da assistente in A2 con Roseto Sharks, dal 2019 al 2022 è head coach della Pass Roma in C Gold. Approda alla Cestistica dopo aver guidato, in C Unica, il Fonte Roma Basket.

“Sono molto contento – dichiara il neo-coach Francesco Casadio – di essere qui a

Civitavecchia. Ci sono stato spesso da avversario e mi è sempre piaciuta l’atmosfera intorno alla squadra. Ho trovato un ambiente positivo, competente e con tanta passione come motore. Per cui, non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione. Ringrazio la società per la fiducia e mando un saluto a tutti i tifosi, sperando di vederli sempre numerosi sugli spalti. Mi sento di assicurare il pubblico civitavecchiese che faremo il possibile per giocare un bel basket e per divertire”.

Soddisfatto il presidente della società rossonera, Stefano Rizzitiello: “Fin da subito la società ha deciso di indirizzare la scelta su un tecnico capitolino. E in cima alla lista c’era proprio Francesco Casadio, allenatore che abbiamo imparato a conoscere perché incontrato negli ultimi anni come head coach della serie C Gold. Di Francesco ci ha sempre colpito il modo in cui gestisce e fa giocare le squadre che allena per cui, dopo un primo incontro durante il quale anche lui ha espresso la sua stima nei confronti della società, in tempi brevi abbiamo trovato la quadra e siamo davvero contenti di accogliere un tecnico di grande esperienza e serietà come lui nella famiglia della Cestistica”.