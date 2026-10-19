Francesca Romana Tomaselli nominata nel direttivo di Assoambiente

Riceviamo e pubblichiamo. Prestigioso riconoscimento nazionale per la presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici, Francesca Romana Tomaselli, che è stata ufficialmente nominata all’interno del direttivo di Assoambiente (Associazione Imprese Servizi Ambientali ed Economia Circolare), l’associazione nazionale di riferimento per le imprese che gestiscono i servizi ambientali.

La nomina dell’avvocato Tomaselli rafforza la presenza dell’azienda nei tavoli strategici della transizione ecologica e della gestione dei servizi ambientali e rappresenta un autorevole riconoscimento delle competenze legali e societarie della Presidente Tomaselli, già esperta di diritto ambientale e amministrativo.

L’ingresso nel direttivo di Assoambiente consentirà a Civitavecchia Servizi Pubblici di sedere ai principali tavoli di confronto nazionali, contribuendo attivamente alle sfide normative, industriali e tecnologiche legate all’economia circolare e alla transizione energetica.

“Questa nomina rappresenta un onore e, al contempo, una grande responsabilità” – ha dichiarato la Presidente di CSP srl, Avv. Francesca Romana Tomaselli. “Far parte del direttivo di Assoambiente significa poter portare l’esperienza e la voce dei servizi pubblici locali in un contesto di rilievo nazionale. Il nostro obiettivo rimarrà quello di coniugare l’efficienza gestionale con la sostenibilità ambientale, creando valore concreto per la comunità di Civitavecchia e valorizzando le eccellenze operative della nostra azienda. Ringrazio l’Associazione per la fiducia”. Csp.