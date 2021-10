Fosso del Crepacuore ai titoli di coda, la Mad: “Non chiederemo l’ampliamento della discarica”

La discarica di Fosso del Crepacuore chiude ufficialmente i battenti e, cosa ancora più importante, la società proprietaria del sito non farà richiesta di ampliamento del sito. La conferma arriva dall’amministratore delegato della Mad Srl Walter Lozza, che esclude una prosecuzione dell’operatività dell’impianto di smaltimento rifiuti. “Cesserà l’attività proprio in questi giorni – rivela Lozza – e non c’è alcuna intenzione di richiedere delle proroghe o l’ampliamento. L’operatività si conclude qui, ora si pensa solo alla gestione post mortem”. Dunque scompare lo spauracchio dei rifiuti extra provenienti da Roma, almeno su Fosse del Crecapuore. Lunedì invece la conferenza dei servizi sul progetto di Ambyenta Lazio, parliamo del biogas.