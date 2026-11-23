Nuovo passaggio nell’iter autorizzativo per l’ampliamento della discarica di Fosso Crepacuore. La Regione Lazio, attraverso l’Area Valutazione di Impatto Ambientale, ha disposto la pubblicazione della documentazione integrativa relativa al procedimento di V.I.A. e l’avvio di una nuova fase di consultazione pubblica della durata di 15 giorni.

La documentazione aggiuntiva è stata resa disponibile online, consentendo al pubblico e a tutti i soggetti interessati di prenderne visione e di approfondire gli elementi presentati nell’ambito del procedimento.

La consultazione rappresenta una nuova occasione per presentare osservazioni e contributi sulla procedura relativa all’ampliamento dell’impianto. Come comunicato dalla Regione Lazio, gli interessati avranno 15 giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione regionale per trasmettere eventuali osservazioni.

Le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ufficiovia@pec.regione.lazio.it.

La documentazione integrativa è consultabile al seguente link: https://regionelazio.box.com/s/4ygw7imr79q8y94e99mhq792sr4u8k31

Si apre dunque una nuova finestra di partecipazione pubblica nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, durante la quale cittadini e soggetti interessati potranno far pervenire alla Regione le proprie considerazioni prima della prosecuzione dell’iter. Ecco chi ha già presentato le osservazioni.