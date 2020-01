Forza Italia: “Poltrone? Dal Pd c’è solo da imparare”

“Il Pd sparla di litigi per le poltrone: non stupisce troppo. D’altronde gli italiani hanno capito benissimo che si tratta della massima autorità in materia. Non a caso è l’unico partito che governa in Italia pressoché ininterrottamente dal 2011, pur non avendo mai vinto una elezione, e anzi perdendo anche clamorosamente le ultime. Pur di occupare quelle poltrone, sono stati anche capaci di giurare (col loro capo Zingaretti) che non avrebbero mai governato coi 5 stelle: e invece ci si vanno a spartire le famose 500 supernomine a livello nazionale, che rappresentano l’unico collante che li tiene insieme nonostante i fallimenti seriali di Conte. Ecco, in tal senso è proprio il caso di dire che da tali maestri accettiamo lezioni in materia di poltrone, ma soprattutto proponiamo un confronto pubblico. Ci dicano di sì, al contrario di ciò che hanno fatto sistematicamente i loro sodali a 5 stelle (ma la fuga ha dato comunque risultati elettorali pessimi) e potremo quindi vedere queste “poltrone” che loro ci attribuiscono e conteremo invece le loro. Promettiamo comunque che, nel caso, non saremo troppo duri ed eviteremo, per carità di patria, di parlare di cose ancora peggiori. I dem lascino quindi crescere i giovani e… a buon intenditor poche parole”, lo dichiara il coordinamento di Forza Italia.

