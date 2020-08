Forza Italia fa incetta di deleghe: “Ma il rimpasto ci sarà lo stesso”

"Il discorso delle deleghe non c’entra nulla con quella partita – dichiara il capogruppo Boschini -. Noi riteniamo che al nostro partito manchi una rappresentanza in Giunta"

Ne ha incamerate ben 15 (più quella a Pasquale Marino, ora al Gruppo Misto). Forza Italia incassa molto deleghe, l’ufficialità è arrivata nella conferenza stampa che si è svolta ieri in aula Pucci, alla presenza del sindaco Ernesto Tedesco, del coordinatore azzurro Roberto D’Ottavio, adesso assessore a Ciampino, e del presidente del consiglio comunale Emanuela Mari. Al capogruppo Massimo Boschini tocca la sanità, al consigliere comunale Matteo Iacomelli lo sport. Ma è proprio Boschini a chiarire che questa distribuzione di incarichi nulla c’entra con il rimpasto che dovrebbe portare un assessorato in quota FI: “Il discorso delle deleghe non c’entra nulla con quella partita – dichiara lo stesso Boschini -. Noi riteniamo che al nostro partito manchi una rappresentanza in Giunta. Nomi da proporre? Abbiamo diverse professionalità disponibili”. A Diego Peraino va la delega al decoro del centro storico, ad Alessandro Roversi il mercato ittico e San Lorenzo, a Paolo Filippo Tattoli i rapporti con le forze armate, a Francesco Lo Iacono i rapporti con le associazioni di volontariato nella sorveglianza del territorio, ad Annarita La Rosa il quartiere di San Liborio, a Stefano Lucentini il quartiere De Santis, a Lara Frosi il crocierismo, a Sabrina Mozzoni il quartiere Boccelle, a Federico Zamponi i parcheggi, le aree di sosta pubbliche e private, a Girolamo Gangemi gli spazi verdi e le aree ricreative, a Daniela Maria Imparato il settore della cittadinanza solidale, a Riccardo Pieri i rapporti con l’associazionismo e il volontariato, infine ad Aldo Sinopoli il controllo degli animali nei parchi cittadini.