Forza Italia a Giannini: “Faccia tosta? Guarda al Pd che è meglio”

“Giannini, leader locale del Pd, dice che Forza Italia ha la faccia tosta. Evidentemente era all’estero, quando il suo segretario giurava davanti alle telecamere che non avrebbe mai fatto alleanze col Movimento 5 stelle e dopo una settimana era al governo con i pentastellati. Se comunque vuole un confronto pubblico, affittiamo un megaschermo sul quale proiettare questo ed altri esempi di coerenza targati Pd, partito che nonostante abbia vinto le sue ultime elezioni nel 2006, governa pressoché ininterrottamente il Paese dal 2011 e ora vuole scegliere pure il prossimo Presidente della Repubblica e spartirsi magari 500 meganomine nazionali. Per il resto nient’altro da aggiungere, se non che nessuno ci ha potuto smentire su quello che conta: e cioè che la pescicoltura ha una Autorizzazione Regionale. Quindi la Regione Lazio è responsabile dell’impianto. Comprendiamo che per Giannini è impossibile accusare Zingaretti quanto chi ci governa assieme, ossia i 5 stelle, ma allora non venga a offendere Sindaco e assessori, o a colpire il portone di un Comune vuoto. Non sarà così che recupererà i voti irrimediabilmente perduti”, lo dichiara il coordinamento di Forza Italia Civitavecchia.