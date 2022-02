Forti raffiche di vento, VVF a lavoro su alberi pericolanti e cornicioni staccati

Già dalle prime ore del giorno i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza di alberi pericolanti, cornicioni ed insegne pubblicitarie, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Alle ore 10 circa i Vvf sono stati allertati dalla Polizia di Stato per delle lastre di marmo distaccate dalla parete di una nota attività commerciale. Precisamente in Corso Centocelle angolo Largo Arditi del Popolo. Complice il maltempo in quel momento non passava nessuno altrimenti le pesanti lastre di marmo sarebbero rovinate sui pedoni sottostanti, ovviamente con conseguenze importanti. Gli uomini della caserma Bonifazi hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e con l’ausilio dell’autoscala hanno rimosso le parti pericolanti. Visto l’imperversare di queste forti raffiche di vento continuano le numerose richieste di soccorso al centralino dei Vvf. In Via Dei Cimini zona Farò di Civitavecchia, stanno cadendo alcuni calcinacci di un alto palazzo della zona. I Vigili del Fuoco sul posto, stanno facendo sgomberare i parcheggi sottostanti con l’aiuto dei volontari di Protezione Civile. Si attendono ulteriori sopralluoghi da tecnici del Comune e dei Vigili del Fuoco. Forse l’area sarà chiusa al transito veicolare ed in valutazione quello pedonale.