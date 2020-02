Forno crematorio, Pd: “Tedesco ora ha il dovere di cacciare Magliani”

"A seguito delle rivelazioni dell'Altair, qualora l’assessore non sporga denuncia per diffamazione, dimostrando in seguito che ben 4 incontri tra Comune e ditta per superare le prescrizioni non siano altro che invenzioni diffamatorie, Tedesco ha il dovere di cacciare Magliani per avergli nascosto le riunioni e gli accordi"

“A seguito delle incredibili e gravissime rivelazioni della società Altair rispetto la vicenda del forno crematorio, che di fatto sbugiardano il Sindaco Tedesco e l’Assessore Magliani, riteniamo a questo punto che le semplici dimissioni dell’assessore non siano più sufficienti. Qualora l’assessore non sporga denuncia per diffamazione, dimostrando in seguito che ben 4 incontri tra Comune e Altair per superare le prescrizioni non siano altro che invenzioni diffamatorie, Tedesco ha il dovere di cacciare Magliani per avergli nascosto le riunioni e gli accordi, inducendolo ad una denuncia ai carabinieri ed una conferenza stampa per una presunta talpa rivelatasi poi inesistente., una vicenda che espone il Sindaco stesso e la maggioranza tutta ad una figura barbina, oltre alle conseguenze economiche per tutta la città viste le richieste di risarcimento danni che forse seguiranno. Se Tedesco si ostinerà a difendere Magliani sarà inevitabilmente suo complice. Al netto dell’epilogo che avrà questo episodio grottesco, riteniamo che Civitavecchia non meriti di essere governata in questa maniera imbarazzante. Non è una questione di colori politici ma di manifesta incapacità, che spesso e volentieri sfocia nel ridicolo. Nemmeno le frecce tricolori possono più nascondere questa triste realtà”, lo dichiara Stefano Giannini, segretario del Partito democratico di Civitavecchia.