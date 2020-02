Forno crematorio, M5stelle: “Caso talpa? Sembra una commedia di De Filippo”

“La vicenda del forno crematorio sta arrivando ormai ai limiti del grottesco, se non fosse che che i protagonisti sono proprio coloro che dovrebbero occuparsi di tutelare il comune dalle richieste di risarcimento danni. Oggi dalle dichiarazioni di Altair scopriamo che un assessore (non è chiaro se si tratti di Magliani o D’ottavio) e il segretario generale dell’ente, tutti nominati dal sindaco Tedesco su base fiduciaria, avevano già sottoposto alla società la stessa relazione per la quale è stata denunciata ai carabinieri dagli stessi protagonisti una fantomatica talpa!! Stiamo di fronte a soggetti istituzionali oppure siamo in una commedia di De Filippo? La situazione si commenta tristemente da sola e in un paese normale solo le dimissioni potrebbero ristabilire un minimo di credibilità nelle istituzioni, ma siamo a Civitavecchia e magari basteranno le frecce tricolori per distrarre l’opinione pubblica… O no?”, è la nota stampa firmata dal Gruppo consiliare del M5Stelle.