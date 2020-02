Forno crematorio, anche Europa Verde Civitavecchia chiede le dimissioni di Magliani

“Sulla nota vicenda del ricorso vinto dalla Società Altair abbiamo veramente toccato il fondo. La nota della società che di fatto smentisce l’Assessore all’Ambiente Avv. Magliani, con lui il suo gruppo politico e l’azione del Sindaco che è andato addirittura a denunciare la presenza di una famigerata talpa che avrebbe trasmesso, senza protocollare ne formalizzare, informazioni utili alla società per vincere il ricorso affonda definitivamente qualsiasi rapporto fiduciario dei cittadini verso questi amministratori. Siamo in un momento delicatissimo per la città, troppo importanti le vertenze e i tavoli che impegneranno l’amministrazione per permetterci di mantenere una specie di armata brancaleone alle crociate. Non chiederemo le dimissioni in blocco del Sindaco e della Giunta proprio per questi urgenti e delicati impegni, anche se buonsenso civico ci porterebbe a farlo, ma certamente il Sindaco deve pretendere le dimissioni immediate dell’Assessore all’Ambiente. Se questo non avverrà allora dovremmo trarre le seguenti conclusioni:

– La società Altair ha commesso un atto gravissimo e va immediatamente denunciata e perseguita nelle sedi giudiziali, ed a tutela della città e dell’azione amministrativa annullato il contratto di servizio.

– Il Sindaco era consapevole ed informato dell’azione dell’assessore, degli incontri, dei documenti condivisi ed allora si è nascosta la verità alla cittadinanza per un mero tornaconto politico, cosa a cui non possiamo, ne vogliamo credere. Siamo sicuri che il Sindaco non si sottrarrà a quello che ormai appare un obbligo inderogabile almeno per salvare un minimo di dignità in quella che appare come una delle peggiori figuracce mai viste nella storia amministrativa cittadina. Dimissioni dell’assessore e rimpasto della giunta con persone competenti, o tutti a casa. Altre strade non ci sono”, lo dichiara il Gruppo Verdi – Europa Verde Civitavecchia