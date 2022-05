Fondi PNRR, ecco i primi 260 milioni investiti. Dai parcheggi alla riqualificazione della zona industriale

I primi 260 milioni di euro pronti per essere investiti in progetto utili per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Sono quelli che ha messo in conto il Comune di Civitavecchia che ha tracciato le linee guida di intervento per la destinazione dei fondi del PNRR, il piano nazionale di resilienza e resilienza. L’impegno più importante dal punto di vista economico, 150 milioni di euro, sarà quello sulla perimetrazione e bonifica dell’area Italcementi e sulla riqualificazione della zona industriale e retroportuale. Quasi 65 milioni invece saranno destinati allo sviluppo dell’area di Fiumaretta, altri 35 milioni alla realizzazione di un Parco del Mediterraneo sulla trincea ferroviaria per lo sviluppo di percorsi verdi e infine 10 milioni di euro alla realizzazione di un parcheggio multipiano nell’area retro-portuale. Sul sito internet istituzionale il Pincio inoltre fa sapere che “questi interventi rappresentano solo una prima parte delle azioni che potranno trovare implementazione nel corso dell’esercizio 2022, in ragione della continua evoluzione normativa e regolatoria che sta caratterizzando l’attuale periodo”.