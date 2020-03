Fondi erogati da Conte, ecco quanto spetta a Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino

Una mancetta buona solo per comprare una pizza di Pasqua o un significativo contributo per gli indigenti? La polemica politica imperversa sui fondi messi a disposizione dal Governo Conte ai Comuni d’Italia. Ecco quanto spetta ai singoli enti del territorio, stanziamento per stanziamento. Tarquinia l’abbiamo trattata in separata sede. Partiamo da Civitavecchia che incasserà 314.953,53 euro. Santa Marinella si attesta sui 111.850,63 mentre per Tolfa ci sono 36.849,57 e per Allumiere 29.783,44. 324.405,39 euro invece verranno garantiti al Comune di Ladispoli, per i “cugini” di Cerveteri un po’ meno, 271.980,95. A Fiumicino la somma più alta fra le realtà del territorio, 544.633,79 euro.