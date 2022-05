Fondi dal PNRR al sociale, ecco come verranno distribuiti i 3 milioni di euro

I fondi per il sociale dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sì tratta di circa tre milioni, più precisamente di due milioni e 936mila euro. Ecco come verranno distribuiti:

715mila euro per percorsi di autonomia per persone con disabilità (al progetto individualizzato abitazione-lavoro)

un milione e 800mila su due progetti per promuovere forme di residenzialità a persone senza dimora o povertà estrema

211.500 euro per il sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

210mila euro per il rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori (210mila euro).

I finanziamenti riguarderanno tutto il distretto socio-sanitario (quindi anche le città di Allumiere, Santa Marinella e Tolfa) di cui Civitavecchia è capofila.