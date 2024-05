Fondi congelati a causa di un ricorso, a rischio il restyling in via XVI Settembre

Il ricorso presentato da un’attività commerciale blocca i lavori e mette a repentaglio un investimento da oltre 6 milioni di euro. Parliamo del progetto di demolizione e ricostruzione di due palazzine in via XVI Settembre, entrambe di proprietà dell’Ater Civitavecchia. La sentenza del Tar del Lazio era attesa per il 30 aprile scorso, ma è arrivato un rinvio al 28 maggio. Uno slittamento che incide negativamente sulle prospettive dell’azienda per l’edilizia residenziale pubblica. Soprattutto guardando alle disposizioni del bando di gara, che prevedono una definizione di almeno il 50% dei lavori entro il 31 dicembre di quest’anno.