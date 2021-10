Fondazione Cariciv, il processo Larini si avvicina. L’ente spera di incassare subito i soldi dei sequestri

In casa Fondazione Cariciv il focus torna su Lugano e all’avvicinarsi del processo Larini. Gli atti di accusa sono stati tutti formalizzati e si attende soltanto che il PM comunichi la data di inizio del processo. Che, stando a quanto arriva dalla terra elvetica dovrebbe essere finalmente a stretto giro di tempo. L’ente di via Risorgimento spera di incassare una somma cospicua prima del processo, un auspicio legittimato da quanto detto dal legale della Fondazione Paolo Bernasconi pochi giorni fa. Difficile stabilire di quanto potrebbe rientrare la Cariciv, il complessivo dei sequestri del fiduciario di Morcote si aggirerebbe sui 2 milioni di euro, ma la lista dei truffati è lunga. A metà dicembre invece ci sarà la prima udienza a Roma per quanto riguarda il processo civile.