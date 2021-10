Fondazione Cariciv, il bilancio migliora: 120 mila euro da investire sul territorio

In attesa dei possibili introiti dall'evolversi dei procedimenti in corso, da Lugano, Liechtenstein e Roma

Domani mattina l’assemblea dei soci della Fondazione Cariciv discuterà il nuovo documento programmatico. Da approvare durante il meeting. Trapelano indicazioni incoraggianti da via Risorgimento: a cominciare dalla capacità erogativa, che sarebbe pari a 120 mila euro, da destinare al territorio nei prossimi mesi. In attesa dei possibili introiti dall’evolversi dei procedimenti in corso, da Lugano, Liechtenstein e Roma.