Fondazione Cariciv e Fondazione Costa Crociere in campo per l’emergenza alimentare

Nuova importante azione di solidarietà della Fondazione Cariciv e della Fondazione Costa Crociere. La Fondazione del colosso dei mari e l’ente di origine bancaria hanno realizzato un nuovo progetto che ha viste coinvolte le principali associazioni del comprensorio in una distribuzione di alimentari. In particolare la Costa Crociere Foundation ha versato al tavolo della solidarietà ben ventimila euro per generi alimentari. Una azione che già si era ripetuta a gennaio nella sola Civitavecchia. “Purtroppo le notizie che ci arrivano anche dai diversi servizi sociali dei comuni ci parlano di una situazione devastante – ha spiegato la presidente Sarracco -. Stiamo cercando di azionare insieme alle associazioni locali il massimo sforzo per assistere la popolazione con derrate alimentari che siano in grado di rendere accettabile questo mese di marzo e la prossima Pasqua. Non posso che ringraziare la Costa Crociere Foundation per l’attenzione che ha per il nostro territorio e tutti i sindaci per la collaborazione” ha dichiarato la presidente Sarracco. Gabriella Sarracco interviene anche sul bando che è stato aperto dallo stesso ente: “Sappiamo che stanno arrivando tante domande relative al settore del volontariato. Siamo in una situazione di emergenza assoluta e la Fondazione sarà presente – ha concluso -. Oltre alle azioni dell’ente ricordo inoltre che stiamo sempre attivi con il tavolo della solidarietà”.