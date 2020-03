Fondazione Cariciv e Conad donano prodotti igienizzanti al Carcere. La Asl: “Gesti che ci scaldano il cuore”

“In questi momenti di difficoltà e paura è importante seguire le regole e affidarsi alla professionalità dei medici e degli operatori sanitari che sono in prima linea a combattere il coronavirus. Stringersi l’un l’altro, in senso metaforico perché in concreto non si può, dando una mano a chi è più fragile è dimostrazione di umanità. La Fondazione Cariciv e la Conad Terme, tramite la nostra azienda sanitaria ASL Roma 4, hanno donato al Carcere di Civitavecchia una scorta cospicua di prodotti igienizzanti”. “Civitavecchia è una città reattiva, che è pronta a scendere in campo per gli altri quando ci sono difficoltà che mettono alla prova i cittadini, e questa è una prova difficile che tutti insieme dobbiamo superare. Grazie alla Fondazione Cariciv e alla Conad per questo gesto di umanità e solidarietà ” dichiara il Direttore Generale Giuseppe Quintavalle. “La Fondazione già si è attivata per risolvere una problematica legata al carcere di Aurelia e si sta attivando per supportare la Asl locale con il tavolo locale. Ho già sentito i sindaci del territorio telefonicamente e ci stiamo coordinando secondo le direttive del direttore Quintavalle. Seguendo le sue richieste faremo la nostra parte. Anche la macchina della solidarietà deve seguire dei percorsi istituzionali per poter velocizzare le richieste e le risposte agli aiuti. Siamo una comunità forte, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo” ha dichiarato Gabriella Sarracco.