Fondazione Cariciv, dall’Organo di indirizzo l’ok alle denunce

In attesa dell'ufficialità si procede per vie legali, nonostante l'attuale Organo di indirizzo stia per andare in scadenza

Nella riunione di martedì l’organo di indirizzo della Fondazione Cariciv ha deliberato per procedere con le denunce civili nei confronti di “chi avrebbe causato danno alla Fondazione”, proprio attraverso una partecipazione attiva, o comunque una responsabilità oggettiva, nell’operazione con la Lp Suisse. Dunque in attesa dell’ufficialità si procede per vie legali, nonostante l’attuale Organo di indirizzo stia per andare in scadenza. Il “parlamentino” dell’ente sarà rinnovato a fine giugno, in concomitanza con l’assemblea dei soci. Tornando alle denunce, nel mirino l’allora comitato di investimento, composto da tre commercialisti locali (uno non più in vita) e l’allora presidente. Ma anche i revisori dei conti, ovviamente quelli in carica all’epoca dei fatti. Scagionati i consiglieri di amministrazione, membri nel periodo in cui si consumò la truffa.