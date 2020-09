Fondazione Cariciv, a fine ottobre termina la fase istruttoria. In arrivo il processo Larini

Forse arriva finalmente la svolta. La Fondazione Cariciv attende con trepidazione l’inizio del processo legato alla truffa da 19 milioni di euro patita nel 2015. La fase istruttoria a Lugano sta per terminare, si parla di fine ottobre. “La fase istruttoria è stata molto lunga, ce lo avevano prospettato. Ma i tempi dei processi in Svizzera, di contro, dovrebbero essere celeri. Auspichiamo di avere nuove positive il prima possibile. È chiaro che non pensiamo di recuperare per intero quello che ci è stato tolto, ma la somma che rientrerà sarà comunque importante”, commenta il presidente Gabriella Sarracco che indica anche nuove strade per risparmiare nella spesa. “Nel nostro bilancio pesa in maniera insopportabile la situazione legata a Mecenate. Un processo di liquidazione di una società che ci costa in media 200 mila euro all’anno. Una situazione non più sostenibile, per questo motivo l’obiettivo è quello di chiudere la pratica entro il 2020. In modo da avere un bilancio alleggerito nei prossimi esercizi”.