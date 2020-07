Folli: “Il progetto di unione dei territorio con Tolfa potrebbe partire da Santa Severa”

“Un progetto di unione dei nostri territori potrebbe partire da Santa Severa”. É quanto afferma l’assessore del Comune di Tolfa e delegato della frazione di Santa Severa nord, Mauro Folli. “Ho seguito con molta attenzione il dibattito lanciato dal nostro sindaco Luigi Landi – aggiunge Folli – comprendendo l’esigenza di una riflessione profonda su quello che saranno i nostri comuni nei prossimi anni e che condivido pienamente. In questo momento ritengo che si possa già ipotizzare di unire la fascia territoriale di Santa Severa. Al di là del discorso sui terreni ex Santo Spirito, per i quali la nostra posizione è e sarà coerente con quanto abbiamo fatto negli ultimi 18 anni, Santa Severa e Santa Severa Nord sono già molto unite nella quotidianità: nei servizi come la scuola, nelle stesse esigenze di aree periferiche è in uno spirito di coesione peculiare, per il quale ritengo si possa lavorare ad un progetto comune. Lancio dunque la proposta di aprire un tavolo di lavoro sull’opportunità di discutere tra noi cittadini e tra i delegati nelle istituzioni ad un percorso comune, che abbia l’obiettivo di unire l’area di Santa Severa al comune di Tolfa, come era in passato”.