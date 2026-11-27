Riceviamo e pubblichiamo. Il Questore della provincia di Roma ha adottato nei confronti di un noto influencer, particolarmente attivo sulle più comuni piattaforme di social networking, il foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Civitavecchia per un periodo di un anno.

Nel dettaglio, il destinatario del provvedimento preventivo, adottato all’esito della istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine, lo scorso ottobre si è recato presso un centro di preghiera di fede mussulmana nel Comune di Civitavecchia e, dopo avervi fatto ingresso, avrebbe assunto atteggiamenti di scherno e provocatori nei confronti dei fedeli presenti, consumando prodotti alimentari di derivazione suina e determinando l’interruzione del momento di raccoglimento religioso.

Nella stessa circostanza, prima di allontanarsi dal luogo di culto, avrebbe prospettato ai presenti l’ipotesi di tornare anche nei giorni successivi per replicare analoghe condotte.

A condire ulteriormente la postura comportamentale censurata attraverso il provvedimento preventivo è intervenuta la pubblicazione, da parte del predetto influencer, attraverso i social network, delle immagini realizzate in diretta nelle circostanze descritte, anche documentando uno dei fedeli presenti, il cui volto era stato oscurato con la sovrapposizione di un’immagine suina, accentuando ulteriormente l’intento provocatorio rispetto alla fede religiosa musulmana.

I fatti dedotti nel provvedimento adottato e notificato all’interessato sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria all’esito degli approfondimenti esperiti dalla Digos della Questura capitolina, al cui vaglio sono ulteriori analoghi episodi verificatisi nel territorio della provincia di Roma.

Questura di Roma