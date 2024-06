Sono giorni caldi per la scelta degli assessori nella nuova giunta giallorosa, figlia della coalizione che ha vinto le ultime elezioni comunali. Ci sono i primi nomi papabili per alcuni ruoli chiave, come Florinda Tuoro per il bilancio e Stefania Tinti per l’istruzione, oltre a Ermanno Mencarelli per l’urbanistica. Restano ancora alcuni nodi, come ad esempio la delega ai lavori pubblici, il ruolo di vice sindaco. Tra le valutazioni e le ipotesi ecco anche la possibilità che venga inserita una delega importante, quella alla transizione energetica. Riflettori puntati quindi sull’uscita dal carbone, prevista per fine 2025, un passaggio chiave per il futuro di Civitavecchia.