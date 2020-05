Focus sul Porto: il confronto fra Di Majo, Azzopardi, Luciani e Battilocchio

Si è svolta questa mattina la diretta su Bignotizie con il tema del Porto al centro dell’attenzione. Uno scalo marittimo che sta risentendo in maniera drammatica della pandemia da coronavirus, con il turismo praticamente a secco. Per un hub che da sempre ha una fortissima trazione crocieristica. In collegamento il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Maria Di Majo, l’amministratore delegato di Port Mobility Edgardo Azzopardi, il presidente della Compagnia Portuale Enrico Luciani e il parlamentare Alessandro Battilocchio, in diretta da Montecitorio. Confronto interessante e a tratti “movimentato” fra gli ospiti, insieme al direttore di Bignotizie Pierluigi Cascianelli, collaboratore de “Il Messaggero” e al giornalista de “Il Messaggero” Andrea Benedetti Michelangeli. Clicca “play” per rivedere la trasmissione.

