“Ci sarà tempo per analizzare bene i motivi della sconfitta, ora prepariamo l’alternativa come deve fare una forza che sta all’opposizione”. Parole del coordinatore di Fratelli d’Italia Paolo Iarlori, che a caldo commenta una sconfitta a dir poco cocente. Perdere un’elezione come questa deve essere veramente dura da digerire, per una molteplicità di ragioni. In primis il momento nazionale di Fratelli d’Italia, partito che viaggia quasi al 30% e trascina molti contesti locali.

In secondo luogo il vantaggio di 3600 voti accumulato al primo turno, gap che per il centrosinistra sembrava incolmabile…Ma saranno profonde le riflessioni da fare nei prossimi giorni e anche i “te l’avevo detto”, da pronunciare dentro alla sede di FdI. Iarlori e la consigliera regionale Emanuela Mari infatti avevano ragione ad osteggiare fino alla fine la candidatura di Massimiliano Grasso, profilo che evidentemente non tirava.

Neppure la visita a ridosso del ballottaggio della sorella della premier Giorgia Meloni, Arianna, ha dato la svolta. Il processo che ha portato alla candidatura dell’editore e addetto stampa dell’Autorità di sistema portuale ha provocato “morti e feriti”, tra scontenti, giubilati (vedi il primo cittadino uscente Tedesco) e riciclati, che erano stati messi ai margini, tornati improvvisamente in auge, apparentemente senza alcun merito. Senza dimenticare l’autogol di andare divisi al primo turno, con Forza Italia che ha virato su Paolo Poletti proprio in chiave anti Grasso.

Il centrodestra tutto però non ha sbagliato solo a candidare Grasso, perché il coordinatore provinciale di FdI Marco Silvestroni l’aveva detto chiaro e tondo. Siccome FdI non ha portato sul tavolo un nome condiviso, allora sosteniamo “l’autocandidato Grasso”. Insomma, non essere stati in grado di trovare una figura aggregante con tutto quel tempo a disposizione è un peccato mortale.

E gli almeno tre “grandi rifiuti” di professionisti e manager locali la dicono lunga sul perché questa maggioranza non sia affidabile all’occhio di molti. Sette rimpasti di giunta in cinque anni, delibere cruciali approvate a 24 ore dal voto comunale, senza la presenza di sindaco e vice sindaco, sceneggiate imbarazzanti e copiose, allontaneranno sempre di più figure di un certo livello dall’universo di centrodestra.