Riceviamo e pubblichiamo. Un flashmob e una targa per dire che la tutela dell’ambiente è una responsabilità di tutti. In occasione della Festa nazionale degli alberi, le classi terze dell’istituto comprensivo “Ettore Sacconi” sono tornate al bosco urbano di Tarquinia dopo l’evento dello scorso 15 aprile. Ad accompagnarle i docenti Patrizia Basili, Giuseppina Ceccarini, Chiara Di Pietro, Massimo Pierozzi, Marta Sartori ed Enrico Franchetti. Ragazzi e ragazze hanno dato vita a un flashmob e hanno apposto una targa sulla pianta a loro assegnata dai Carabinieri Forestali, a testimonianza dell’impegno a prendersene cura. Con il flashmob gli studenti hanno confermato la volontà di tutelare ciò che appartiene a tutti, mostrando come il rispetto dell’ambiente si trasformi in un dovere civico concreto, da portare con sé nella vita futura. Un gesto che richiama anche il valore della legalità: prendersi cura di un bene comune, rispettando le regole che lo proteggono, significa imparare a essere cittadini consapevoli. “Tornare qui era un obiettivo che ci eravamo dati – affermano i docenti –. La Festa nazionale degli alberi è stata l’occasione per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza degli alberi per la vita del Pianeta e per promuovere la cultura del rispetto. Crediamo fermamente che, partendo da azioni semplici ma concrete, gli studenti possano comprendere che il vivere civile è fatto di impegno condiviso e senso di comunità”. Gli insegnanti ringraziano i volontari di Italia Nostra – Sezione Etruria, che oggi gestiscono l’area, per l’aiuto e la disponibilità nell’accogliere i ragazzi, e i genitori che hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa.

IC “Ettore Sacconi2 di Tarquinia