Fiumicino, Zorzi: “Grazie all’azienda Salvalaio di Maccarese per la donazione a favore delle famiglie bisognose”

"Desidero ringraziare tutti gli agricoltori che, come sempre, si si sono dimostrati molto solidali nei momenti di bisogno e a tutti coloro che lo faranno. Il loro apporto è preziosissimo per i meno fortunati del territorio, in questi giorni di emergenza" dichiara il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi

“Dopo l’appello lanciato qualche giorno fa dal sindaco ai supermercati e alle aziende agricole del territorio per donare prodotti alimentari alle famiglie povere del nostro Comune, in tanti stanno rispondendo positivamente”. Lo dichiara il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi.

“Desidero ringraziare – prosegue – tutti gli agricoltori che, come sempre, si si sono dimostrati molto solidali nei momenti di bisogno e a tutti coloro che lo faranno. Il loro apporto è preziosissimo per i meno fortunati del territorio, in questi giorni di emergenza”.

“In particolare – aggiunge Zorzi – oggi il ringraziamento va all’Azienda agricola Salvalaio di Maccarese e al suo titolare Emanuele Salvalaio, presidente anche della Coldiretti Maccarese, che, con la collaborazione strategica della Coldiretti Lazio, ha effettuato la donazione di un bancale di carote confezionate e un bancale di patate in sacchetti. Grazie di cuore a nome di tutta l’Amministrazione comunale”.