Fiumicino, undici le persone attualmente positive al Covid-19

“In questo momento sono 11 le persone positive al coronavirus tra i residenti in città – spiega Montino – mentre 8 sono in sorveglianza attiva”. “Registriamo un ulteriore calo rispetto all’ultimo aggiornamento – prosegue il sindaco – e questo è un dato positivo. Ma ribadisco che non è un dato sufficiente a fare calare l’attenzione o a ritenere che il pericolo sia scampato perché, com’è evidente, non è così.”

“L’amministrazione, con la Polizia Locale e il prezioso supporto delle altre forze dell’ordine – conclude Montino – sta eseguendo moltissimi controlli sul rispetto delle norme anti-covid. Ma è indispensabile il buon senso di tutte e tutti. L’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale sono armi efficacissime nel contrasto alla diffusione del virus e dobbiamo continuare ad usarle in ogni circostanza”.