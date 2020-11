Fiumicino, superati i 280 positivi al coronavirus

“Purtroppo non accenna a diminuire il numero delle persone positive al coronavirus tra i residenti in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Anzi, continua a crescere – sottolinea -. I dati inviatimi oggi dalla Asl parlano di 283 persone che, in questo momento, hanno contratto il virus e sono positive al tampone”.

“Ho riunito per questa mattina il Centro Operativo Comunale – spiega Montino – per analizzare la situazione attuale e valutare, insieme alle altre autorità competenti, eventuali misure da intraprendere”.

“Certo è che la situazione richiede la collaborazione di ogni singola persona – conclude il sindaco -: dobbiamo scongiurare una chiusura a Natale, per ragioni economiche e sociali. Quindi ribadisco il mio appello a tutte e tutti al rispetto, rigorosissimo, delle regole: usate la mascherina sempre e bene, lavatevi frequentemente le mani e, soprattutto, mantenete le distanze fisiche evitando accuratamente assembramenti di qualsiasi tipo”.