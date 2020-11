Fiumicino, scesi a 229 i positivi al Covid-19

“Anche oggi la Asl Rm3 ci ha inviato i dati relativi alla situazione pandemica in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento ci sono 229 persone positive tra i residenti sul nostro territorio – spiega il sindaco -, mentre sono 183 le persone guarite”.

“Se il dato complessivo, fortunatamente, scende, sale invece la percentuale relativa a Isola Sacra – prosegue Montino -. E questo numero deve assolutamente scendere”.

“Naturalmente, dobbiamo continuare a lavorare per fare scendere il numero complessivo delle persone positive e limitare al massimo nuovi contagi – conclude il sindaco -. E quello che ognuno di noi deve fare è rispettare le regole che permettono che questo accada: usare la mascherina sempre, anche quando siamo a casa di altre persone; lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri ed evitare accuratamente di creare o stare in assembramenti”.