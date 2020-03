Fiumicino, Sannino: “Proseguono i lavori di ammodernamento delle scuole”

"Sono terminati oggi i lavori di rimessa in sicurezza della guaina e del lastrico solare della scuola Colombo in via dei mitili, e del rifacimento e del decoro del muro di cinta della scuola di Focene. Finiti anche i lavori della palestra nella scuola Lido del Faro"