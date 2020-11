Fiumicino, salgono a 176 i positivi al coronavirus

“176 i positivi di oggi nel nostro territorio, cinque più di ieri: questi i dati che mi ha fornito da poco la Asl Rm 3”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“La situazione è molto preoccupante – aggiunge – perché i dati sono in continua salita e questo potrebbe dover comportare la necessità di attuare ulteriori restrizioni. Valuteremo il da farsi anche in base alle indicazioni del nuovo DPCM del Presidente Conte, in pubblicazione in Gazzetta in queste ore. Nel frattempo esorto tutti i cittadini e le cittadine del Comune a prestare la massima attenzione e a rispettare le prescrizioni per la prevenzione dei contagi da coronavirus. Igienizzate di frequente le mani, spostatevi solo se necessario, mantenete le distanze fra persone e indossate sempre la mascherina”.