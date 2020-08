Fiumicino, positivi due ragazzi di 18 e 19 anni

“È arrivato poco fa l’ultimo aggiornamento dalla Asl RM3 di Roma”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Le persone positive al coronavirus tra i residenti in città sono 11 mentre 26 sono quelle in sorveglianza attiva – spiega il sindaco -. Tra i nuovi contagiati anche due ragazzi di 18 e 19 anni. Uno di loro è appena rientrato da una vacanza all’estero”.

“In queste settimane ho sempre ribadito l’importanza di rispettare le regole contro il contagio – prosegue Montino -, ma oggi voglio rivolgermi in particolar modo ai giovani. La convinzione che il virus colpisca solo gli anziani si è erroneamente radicata e induce a comportamenti sbagliati e pericolosi, per sé e per gli altri. Il coronavirus non fa distinzione di età, di nazionalità, di stagione. Colpisce tutti e colpisce soprattutto quando ci sentiamo al sicuro, non usiamo la mascherina o stiamo troppo vicini”.

“Succede sulle spiagge, nei locali, sui treni, nelle sale d’attesa degli aeroporti e delle stazioni – sottolinea il sindaco -. State attenti: usate la mascherina sempre, anche in vacanza all’estero e quando rientrate siate prudenti ed evitate luoghi affollati per alcuni giorni. Questa non è un’estate come tutte le altre e non possiamo permetterci leggerezze se non vogliamo correre il rischio di nuovi lockdown”.

“Infine, ma non meno importante, voglio rivolgermi ai gestori di locali e strutture balneari – conclude Montino -: rispettate le regole sulle feste e le capienze massime degli eventi e assicuratevi che i clienti usino le mascherine tutte le volte che è necessaria. Al di là delle sanzioni in cui rischiate di incorrere (come dimostrano i tanti controlli fatti sul territorio in queste settimane) ne va della salute di tutte e tutti”.