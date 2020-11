Fiumicino, perdita di gas dal suolo sotto il viadotto. Chiusa via dell’Aereoporto da via Marchetti a via Montgolfier

"Siamo in contatto con Anas che dovrà gestire tecnicamente l'intervento - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia -. Domani si effettueranno i dovuti sopralluoghi e ci siamo messi a disposizione di Anas nel caso fosse necessaria la nostra collaborazione sperando che si risolva prima possibile"

Meno di un’ora fa, una fuoriuscita di gas dal suolo sotto il viadotto di via dell’Aeroporto di Fiumicino, di entità simile al geyser che si aprì sette anni fa su via Coccia di Morto, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale di Fiumicino. I Vigili del Fuoco sono stati allertati da Anas.

“La strada è, al momento, interrotta nel tratto compreso tra via Marchetti e via Montgolfier in entrambi i sensi di marcia – spiega la Comandante della Polizia Locale, Lucia Franchini – e il traffico è regolato dalle nostre pattuglie, immediatamente giunte sul posto”.

“Siamo in contatto con Anas che dovrà gestire tecnicamente l’intervento – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia -. Domani si effettueranno i dovuti sopralluoghi e ci siamo messi a disposizione di Anas nel caso fosse necessaria la nostra collaborazione sperando che si risolva prima possibile”.